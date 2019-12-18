TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12...
18.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:05
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TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12 1000 Kapasite kullanım oranı26/12 1000 Reel kesim güven endeksi30/12 1000 Ekonomik güven endeksi30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar31/12 1000 Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ------------------------------------------------------------------------------------------------------18 ARALIK ÇARŞAMBA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 İhracat (Yıllık)Japonya 02: 50 İthalat (Yıllık)Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Euro Bölgesi 11: 30 ECB Başkanı Lagarde'ın KonuşmasıAlmanya 12: 00 IFO-İş İklimiAlmanya 12: 00 IFO-BeklentilerAlmanya 12: 00 IFO-Durum DeğerlendirmesiBirleşik Krallık 12: 30 TÜFE (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE Çekirdek (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE (Yıllık)Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE (Aylık)Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE Çekirdek (Yıllık)Euro Bölgesi 13: 15 FED Brainard KonuşmasıEuro Bölgesi 14: 15 ECB Coeure KonuşmasıABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ARALIK PERŞEMBE------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıBirleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)Birleşik Krallık 15: 00 BOE Faiz KararıBirleşik Krallık 15: 00 BOE Varlık Satın Alma HedefiABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 00 Öncü EndeksABD 18: 00 Mevcut Konut SatışlarıABD 18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiJaponya BOJ Faiz Kararı------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ARALIK CUMA------------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)Japonya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Çeyrek)Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Yıllık)Birleşik Krallık 12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 İhracat (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 İthalat (Aylık)Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)ABD 16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)ABD 16: 30 Kişisel TüketimABD 16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)Euro Bölgesi 18: 00 Tüketici GüveniABD 18: 00 Kişisel GelirABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi
Kaynak: DHA