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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------26/11 10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri27/11 10: 00 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Katı Yakıtlar29/11 10: 00 Dış.

26.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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26/11         10: 00    Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri27/11         10: 00     Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi29/11         10: 00     Katı Yakıtlar29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                  TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------26 KASIM SALI-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                     18: 00       Tüketici güven endeksiABD                     18: 00      Şeni konut satışları-------------------------------------------------------------------------------------------------27 KASIM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                     16: 30      Dayanıklı mal siparişleriABD                     16: 30      GSYH, öncüABD                     16: 30      Çekirdek GSYHABD                     16: 30      İşsizlik maaş başvurularıABD                     18: 00      Kişisel gelirlerABD                     18: 00      Kişisel harcamalarABD                     18: 00      Çekirdek PCEABD                     18: 00      Bekleyen konut satışları-------------------------------------------------------------------------------------------------28 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya              14: 00      TÜFE, öncüAlmayna              11: 55      İşsizlik-------------------------------------------------------------------------------------------------29 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Euro Bölgesi        13: 00      TÜFE, öncüEuro bölgesi        13: 00      Euro bölgesi işsizlikABD                     17: 45      ABD Chicago PMI

 


Kaynak: DHA
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