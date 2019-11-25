Haberler » Ekonomi » TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------25/11 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri25/11 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri25/11 10: 00 Yatırım Eğilimi İstatistikleri25/11 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven.

25.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:05
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

-------------------------------------------------------------------------------------------------

25/11         10: 00    Sektörel Güven Endeksleri25/11         10: 00    İşgücü Girdi Endeksleri25/11         10: 00    Yatırım Eğilimi İstatistikleri25/11         10: 00    İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi26/11         10: 00    Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri27/11         10: 00     Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi29/11         10: 00     Katı Yakıtlar29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                  TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------25 KASIM PAZARTESİAlmanya               12: : 00      Ifo endeksi-------------------------------------------------------------------------------------------------26KASIM SALI-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                     18: 00       Tüketici güven endeksiABD                     18: 00      Şeni konut satışları-------------------------------------------------------------------------------------------------27 KASIM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                     16: 30      Dayanıklı mal siparişleriABD                     16: 30      GSYH, öncüABD                     16: 30      Çekirdek GSYHABD                     16: 30      İşsizlik maaş başvurularıABD                     18: 00      Kişisel gelirlerABD                     18: 00      Kişisel harcamalarABD                     18: 00      Çekirdek PCEABD                     18: 00      Bekleyen konut satışları-------------------------------------------------------------------------------------------------28 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya              14: 00      TÜFE, öncüAlmayna              11: 55      İşsizlik-------------------------------------------------------------------------------------------------29 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Euro Bölgesi        13: 00      TÜFE, öncüEuro bölgesi        13: 00      Euro bölgesi işsizlikABD                     17: 45      ABD Chicago PMI

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et