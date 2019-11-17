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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Dış.

17.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:19
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                  TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------18 KASIM PAZARTESİ-------------------------------------------------------------------------------------------------Euro Bölgesi                 12: 00 ECB Guindos KonuşmasıEuro Bölgesi                 15: 30 ECB Hernandez KonuşmasıEuro Bölgesi                 16: 20 ECB Lane Konuşması-------------------------------------------------------------------------------------------------19 KASIM SALI-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                               16: 30 İnşaat İzinleriABD                               16: 30 Konut Başlangıçları-------------------------------------------------------------------------------------------------20 KASIM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya                         02: 50 Ticaret DengesiJaponya                         02: 50 İhracatJaponya                         02: 50 İthalatAlmanya                         10: 00 Üretici Fiyatları EndeksiABD                               15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD                               18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD                               18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD                               18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD                               18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD                               18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD                               18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD                               18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD                               18: 30 DOE Distillate Ongorulen TalepABD                               22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları-------------------------------------------------------------------------------------------------21 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya                         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya                         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya                         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıEuro Bölgesi                 11: 10 ECB Mersch KonuşmasıEuro Bölgesi                 12: 40 ECB Guindos KonuşmasıABD                               16: 30 Philadelphia Fed. Is Dunyasi GorunumuABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD                               16: 30 Devam Eden BaşvurularABD                               18: 00 Öncü EndeksEuro Bölgesi                 18: 00 Tüketici GüveniABD                               18: 00 Mevcut Konut SatışlarıABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiEuro Bölgesi                 22: 00 ECB de Guindos Konuşması-------------------------------------------------------------------------------------------------22 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya                         02: 30 Ulusal TÜFEJaponya                         02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFEJaponya                         03: 30 İmalatJaponya                         03: 30 BileşikJaponya                         03: 30 ServisAlmanya                         10: 00 Gayrisafi Yurtiçi HasılaAlmanya                         10: 00 Özel TüketimAlmanya                         10: 00 Hükümet HarcamalarıAlmanya                         10: 00 Sermaye YatırımlarıEuro Bölgesi                 11: 00 ECB Başkanı Lagarde'ın KonuşmasıFransa                           11: 15 Markit Fransa İmalat PMIFransa                           11: 15 Markit Fransa Hizmet PMIFransa                           11: 15 Markit Fransa Komposit PMIAlmanya                         11: 30 Markit/BME İmalat PMIAlmanya                         11: 30 Markit Hizmet PMIAlmanya                         11: 30 Markit/BME Kompozit PMIEuro Bölgesi                 12: 00 Markit İmalat PMIEuro Bölgesi                 12: 00 Markit Hizmet PMIEuro Bölgesi                 12: 00 Markit Kompozit PMIEuro Bölgesi                 16: 00 Bundesbank Başkanı Wiedmann KonuşmasıABD                               17: 45 Markit ABD Hizmet PMIABD                               17: 45 Markit İmalat PMIABD                               17: 45 Markit ABD Kompozit PMI

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi


Kaynak: DHA
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