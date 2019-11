TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

17.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:19

TÜRKİYE

20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------18 KASIM PAZARTESİ-------------------------------------------------------------------------------------------------Euro Bölgesi 12: 00 ECB Guindos KonuşmasıEuro Bölgesi 15: 30 ECB Hernandez KonuşmasıEuro Bölgesi 16: 20 ECB Lane Konuşması-------------------------------------------------------------------------------------------------19 KASIM SALI-------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 16: 30 İnşaat İzinleriABD 16: 30 Konut Başlangıçları-------------------------------------------------------------------------------------------------20 KASIM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Ticaret DengesiJaponya 02: 50 İhracatJaponya 02: 50 İthalatAlmanya 10: 00 Üretici Fiyatları EndeksiABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen TalepABD 22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları-------------------------------------------------------------------------------------------------21 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıEuro Bölgesi 11: 10 ECB Mersch KonuşmasıEuro Bölgesi 12: 40 ECB Guindos KonuşmasıABD 16: 30 Philadelphia Fed. Is Dunyasi GorunumuABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 00 Öncü EndeksEuro Bölgesi 18: 00 Tüketici GüveniABD 18: 00 Mevcut Konut SatışlarıABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiEuro Bölgesi 22: 00 ECB de Guindos Konuşması-------------------------------------------------------------------------------------------------22 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 Ulusal TÜFEJaponya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFEJaponya 03: 30 İmalatJaponya 03: 30 BileşikJaponya 03: 30 ServisAlmanya 10: 00 Gayrisafi Yurtiçi HasılaAlmanya 10: 00 Özel TüketimAlmanya 10: 00 Hükümet HarcamalarıAlmanya 10: 00 Sermaye YatırımlarıEuro Bölgesi 11: 00 ECB Başkanı Lagarde'ın KonuşmasıFransa 11: 15 Markit Fransa İmalat PMIFransa 11: 15 Markit Fransa Hizmet PMIFransa 11: 15 Markit Fransa Komposit PMIAlmanya 11: 30 Markit/BME İmalat PMIAlmanya 11: 30 Markit Hizmet PMIAlmanya 11: 30 Markit/BME Kompozit PMIEuro Bölgesi 12: 00 Markit İmalat PMIEuro Bölgesi 12: 00 Markit Hizmet PMIEuro Bölgesi 12: 00 Markit Kompozit PMIEuro Bölgesi 16: 00 Bundesbank Başkanı Wiedmann KonuşmasıABD 17: 45 Markit ABD Hizmet PMIABD 17: 45 Markit İmalat PMIABD 17: 45 Markit ABD Kompozit PMI

ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi

Kaynak: DHA