TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------08/11 10: 00 Dış Ticaret Endeksleri08/11 10: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11.

08.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:13
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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08/11         10: 00     Dış Ticaret Endeksleri08/11         10: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları12/11         10: 00     Cari denge14/11         10: 00     Sanayi üretimi15/11         10: 00     İşsizlik15/11         11: 00     Bütçe dengesi15/11         14: 30     TCMB beklenti anketi20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                  TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------8 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya               02: 30 Hanehalkı HarcamalarıJaponya               02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJaponya               08: 00 Öncü GöstergelerAlmanya               10: 00 Ticaret DengesiAlmanya               10: 00 İhracat MoMAlmanya               10: 00 İthalat MoMFransa                 10: 45 Ticaret DengesiFransa                10: 45 Sanayi ÜretimiFransa                10: 45 İmalat ÜretimiABD                    18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                    18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
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