TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
---------------------------------------------------------------------------------------------08/11 10: 00 Dış Ticaret Endeksleri08/11 10: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11.
08.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:13
TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------------------------08/11 10: 00 Dış Ticaret Endeksleri08/11 10: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------8 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya 02: 30 Hanehalkı HarcamalarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJaponya 08: 00 Öncü GöstergelerAlmanya 10: 00 Ticaret DengesiAlmanya 10: 00 İhracat MoMAlmanya 10: 00 İthalat MoMFransa 10: 45 Ticaret DengesiFransa 10: 45 Sanayi ÜretimiFransa 10: 45 İmalat ÜretimiABD 18: 00 Toptan Satış Stokları
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
Kaynak: DHA