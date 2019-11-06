TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------07/11 17: 30 Hazine nakit dengesi12/11 10: 00 Cari denge14/11 10: 00 Sanayi üretimi15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç.

06.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:02
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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07/11         17: 30     Hazine nakit dengesi12/11         10: 00     Cari denge14/11         10: 00     Sanayi üretimi15/11         10: 00     İşsizlik15/11         11: 00     Bütçe dengesi15/11         14: 30     TCMB beklenti anketi20/11         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi25/11         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                  TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------6 KASIM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya               02: 50 BOJ Toplantı TutanaklarıJaponya               03: 30 Bileşik PMIJaponya               03: 30 Servis PMIAlmanya               10: 00 Fabrika SiparişleriFransa                 11: 50 Servis PMIFransa                 11: 50 Bileşik PMIAlmanya              11: 55 Servis PMIAlmanya              11: 55 Bileşik PMIEuro Bölgesi       12: 00 Servis PMIEuro Bölgesi      12: 00 Bileşik PMIEuro Bölgesi      12: 00 ECB Guindos KonuşmasıEuro Bölgesi      12: 30 ECB Mersch KonuşmasıEuro Bölgesi      13: 00 Perakende SatışlarABD                  15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD                   18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD                   18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD                   18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD                   18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD                   18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD                   18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD                   18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD                   18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------------------------7 KASIM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------------------------Almanya               10: 00 Industrial Production SAAlmanya               10: 00 Industrial Production WDAAlmanya               11: 30 İnşaat PMIİngiltere                15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararıİngiltere                15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporuİngiltere               15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefiİngiltere               15: 30 İngiltere Merkez Bankası Carney Basın ToplantısıABD                    16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD                   16: 30 Devam Eden BaşvurularABD                    18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi-------------------------------------------------------------------------------------------------8 KASIM CUMA-------------------------------------------------------------------------------------------------Japonya               02: 30 Hanehalkı HarcamalarıJaponya               02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJaponya               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJaponya               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJaponya               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJaponya               08: 00 Öncü GöstergelerAlmanya               10: 00 Ticaret DengesiAlmanya               10: 00 İhracat MoMAlmanya               10: 00 İthalat MoMFransa                 10: 45 Ticaret DengesiFransa                10: 45 Sanayi ÜretimiFransa                10: 45 İmalat ÜretimiABD                    18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                    18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
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