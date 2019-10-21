TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/10.

21.10.2019 09:09
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi24/10         14: 00     TCMB politika faizi25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai31/10         10: 00     Turizm gelirleri31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                    TSİ-------------------------------------------------------------------------------21 EKİM PAZARTESİ-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA               02: 50 Ticaret DengesiJAPONYA               02: 50 İhracat & İthalatALMANYA               09: 00 ÜFE-------------------------------------------------------------------------------22 EKİM SALI-------------------------------------------------------------------------------ABD                        17: 00 Richmond Fed İmalat EndeksiABD                        17: 00 Devam Eden Konut Satışları-------------------------------------------------------------------------------23 EKİM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------ABD                        14: 00 MBA Mortgage BaşvurularıEURO BÖLGESİ   17: 00 Tüketici GüveniABD                        17: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD                        17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD                        17: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD                        17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD                        17: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD                        17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD                        17: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD                        17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------24 EKİM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                03: 30 İmalat PMIJAPONYA                03: 30 Servis PMIJAPONYA                03: 30 Bileşik PMIJAPONYA                08: 00 Öncü GöstergelerFRANSA                 10: 15 İmalat PMIFRANSA                 10: 15 Servis PMIFRANSA                 10: 15 Bileşik PMIALMANYA               10: 30 İmalat PMIALMANYA               10: 30 Servis PMIALMANYA               10: 30 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ   11: 00 İmalat PMIEURO BÖLGESİ   11: 00 Servis PMIEURO BÖLGESİ   11: 00 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ   14: 45 ECB Gösterge Faiz OranıEURO BÖLGESİ   14: 45 ECB Marjinal Faiz OranıEURO BÖLGESİ   14: 45 ECB Mevduat Faiz OranıABD                        15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı SiparişleriABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD                        15: 30 Devam Eden BaşvurularABD                        16: 45 İmalat PMIABD                        16: 45 Servis PMIABD                        16: 45 Bileşik PMIABD                        17: 00 Yeni Konut SatışlarıABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi-------------------------------------------------------------------------------25 EKİM CUMA-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıALMANYA               09: 00 GfK Tüketici GüveniFRANSA                 09: 45 ÜFEALMANYA              11: 00 IFO-İş İklimiALMANYA              11: 00 IFO-BeklentilerALMANYA              11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

ABD                        17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
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