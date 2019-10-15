Türkiye ve dünyada veri gündemi

---------------------------------------------------------------------------15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite...

15.10.2019 09:00
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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15/10         10: 00     İşsizlik15/10         11: 00     Bütçe dengesi18/10         14: 30     TCMB beklenti anketi21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi24/10         14: 00     TCMB politika faizi25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai31/10         10: 00     Turizm gelirleri31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                    TSİ-------------------------------------------------------------------------------15 EKİM SALI-------------------------------------------------------------------------------ÇİN                             04: 30 TÜFEÇİN                             04: 30 ÜFEJAPONYA                   07: 30 Kapasite KullanımıJAPONYA                   07: 30 Sanayi ÜretimiFRANSA                     09: 45 TÜFEBİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 Ortalama Haftalık KazançlarBİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 ILO İşsizlik OranıBİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 İşgücü DeğişimiALMANYA                  12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)ALMANYA                  12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)EURO BÖLGESİ        12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)ABD                            15: 30 Empire İmalat Endeksi-------------------------------------------------------------------------------16 EKİM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 TÜFEBİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 Çekirdek TÜFEBİRLEŞİK KRALLIK   11: 30 ÜFEEURO BÖLGESİ        12: 00 Ticaret DengesiEURO BÖLGESİ        12: 00 Çekirdek TÜFEEURO BÖLGESİ        12: 00 TÜFEABD                           14: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD                           15: 30 Perakende SatışlarABD                           17: 00 İş StoklarıABD                            21: 00 Bej Kitap-------------------------------------------------------------------------------17 EKİM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Perakende SatışlarABD                           15: 30 İnşaat İzinleriABD                           15: 30 Konut BaşlangıçlarıABD                           15: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD                           15: 30 Devam Eden BaşvurularABD                           16: 15 Sanayi ÜretimiABD                           16: 15 İmalat ÜretimiABD                           16: 15 Kapasite KullanımıABD                           17: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiABD                           18: 00 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD                           18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD                           18: 00 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD                           18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD                           18: 00 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD                           18: 00 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD                           18: 00 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD                           18: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------18 EKİM CUMA-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                   02: 30 TÜFEJAPONYA                   02: 30 Çekirdek TÜFEJAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıÇİN                             05: 00 Sanayi ÜretimiÇİN                             05: 00 Perakende SatışlarÇİN                             05: 00 İşsizlik OranıÇİN                             05: 00 GDP QoQÇİN                             05: 00 GDP YoY

ABD                           17: 00 Öncü Göstergeler


Kaynak: DHA
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