Türkiye ve dünyada veri gündemi
---------------------------------------------------------------------------15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite...
14.10.2019 15:03
TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/10 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai31/10 10: 00 Turizm gelirleri31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar-------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ-------------------------------------------------------------------------------15 EKİM SALI-------------------------------------------------------------------------------ÇİN 04: 30 TÜFEÇİN 04: 30 ÜFEJAPONYA 07: 30 Kapasite KullanımıJAPONYA 07: 30 Sanayi ÜretimiFRANSA 09: 45 TÜFEBİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Ortalama Haftalık KazançlarBİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ILO İşsizlik OranıBİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 İşgücü DeğişimiALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi-------------------------------------------------------------------------------16 EKİM ÇARŞAMBA-------------------------------------------------------------------------------BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFEBİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek TÜFEBİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFEEURO BÖLGESİ 12: 00 Ticaret DengesiEURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFEEURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFEABD 14: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 15: 30 Perakende SatışlarABD 17: 00 İş StoklarıABD 21: 00 Bej Kitap-------------------------------------------------------------------------------17 EKİM PERŞEMBE-------------------------------------------------------------------------------BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende SatışlarABD 15: 30 İnşaat İzinleriABD 15: 30 Konut BaşlangıçlarıABD 15: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 15: 30 Devam Eden BaşvurularABD 16: 15 Sanayi ÜretimiABD 16: 15 İmalat ÜretimiABD 16: 15 Kapasite KullanımıABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiABD 18: 00 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 00 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 00 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 00 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 00 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------18 EKİM CUMA-------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 30 TÜFEJAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFEJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıÇİN 05: 00 Sanayi ÜretimiÇİN 05: 00 Perakende SatışlarÇİN 05: 00 İşsizlik OranıÇİN 05: 00 GDP QoQÇİN 05: 00 GDP YoY
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
Kaynak: DHA