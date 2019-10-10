Türkiye ve dünyada veri gündemi
---------------------------------------------------------------------------11/10 10: 00 Cari denge14/10 10: 00 Sanayi üretimi15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00.
TÜRKİYE
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11/10 10: 00 Cari denge14/10 10: 00 Sanayi üretimi15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/10 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai31/10 10: 00 Turizm gelirleri31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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10 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJAPONYA 02: 50 ÜFEJAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine SiparişleriALMANYA 09: 00 Ticaret DengesiALMANYA 09: 00 İhracatALMANYA 09: 00 İthalatFRANSA 09: 45 Sanayi ÜretimiFRANSA 09: 45 İmalat ÜretimiİNGİLTERE 11: 30 GDPİNGİLTERE 11: 30 Sanayi ÜretimiİNGİLTERE 11: 30 İmalat ÜretimiİNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü EndeksiİNGİLTERE 11: 30 Ticaret DengesiABD 15: 30 TÜFEABD 15: 30 Çekirdek TÜFEABD 15: 30 Devam Eden BaşvurularABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 EKİM CUMA
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ALMANYA 09: 00 TÜFE
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi