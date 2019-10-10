Türkiye ve dünyada veri gündemi

---------------------------------------------------------------------------11/10 10: 00 Cari denge14/10 10: 00 Sanayi üretimi15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00.

10.10.2019 09:17
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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11/10         10: 00     Cari denge

14/10         10: 00     Sanayi üretimi15/10         10: 00     İşsizlik15/10         11: 00     Bütçe dengesi18/10         14: 30     TCMB beklenti anketi21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi24/10         14: 00     TCMB politika faizi25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai31/10         10: 00     Turizm gelirleri31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    TSİ

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10 EKİM PERŞEMBE

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JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJAPONYA          02: 50 ÜFEJAPONYA          02: 50 Çekirdek Makine SiparişleriALMANYA         09: 00 Ticaret DengesiALMANYA         09: 00 İhracatALMANYA         09: 00 İthalatFRANSA           09: 45 Sanayi ÜretimiFRANSA          09: 45 İmalat ÜretimiİNGİLTERE     11: 30 GDPİNGİLTERE     11: 30 Sanayi ÜretimiİNGİLTERE     11: 30 İmalat ÜretimiİNGİLTERE     11: 30 Servis Sektörü EndeksiİNGİLTERE     11: 30 Ticaret DengesiABD                15: 30 TÜFEABD                15: 30 Çekirdek TÜFEABD                15: 30 Devam Eden BaşvurularABD                17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 EKİM CUMA

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ALMANYA     09: 00 TÜFE

ABD              17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
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