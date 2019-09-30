Türkiye ve dünyada veri gündemi

30.09.2019 09:02

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai

30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar

03/10 10: 00 Tüketici fiyat endeksi

03/10 10: 00 Yurtiçi üretici fiyat endeksi

04/10 10: 00 Motorlu kara taşıtları

04/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru

07/10 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi

08/10 17: 30 Merkezi yönetim iç borç istatistikleri

09/10 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10/10 10: 00 Dış ticaret endeksleri

11/10 10: 00 Ödemeler dengesi

14/10 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi

14/10 10: 00 Sanayi üretim endeksi

14/10 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri

15/10 10: 00 İşgücü istatistikleri

15/10 10: 00 Perakende satış endeksleri

15/10 10: 00 Ciro endeksleri

16/10 10: 00 Konut satış istatistikleri

16/10 14: 30 Konut fiyat endeksi

17/10 14: 30 Kısa vadeli dış borç istatistikleri

18/10 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu

18/10 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler

21/10 10: 00 Yurtdışı üretici fiyat endeksi

22/10 10: 00 İnşaat maliyet endeksi

23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi

25/10 10: 00 Sektörel güven endeksleri

25/10 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi

25/10 10: 00 İmalat sanai kapasite kullanım oranı

25/10 10: 00 Katı yakıtlar

30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10: 00 Dış ticaret istatistikleri

31/10 10: 00 Turizm istatistikleri

31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

30 EYLÜL PAZARTESİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar YoY

JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM

JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN 04: 00 Bileşik PMI

ÇİN 04: 00 İmalat PMI

ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI

ALMANYA 10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10: 55 İşsizlik Oranı

İNGİLTERE 11: 30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11: 30 GDP YoY

İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı

ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM

ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY

ABD 16: 45 Chicago PMI

ALMANYA Perakende Satışlar MoM

ALMANYA Perakende Satışlar YoY

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 EKİM SALI

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 03: 30 İmalat PMI

FRANSA 10: 50 İmalat PMI

ALMANYA 10: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 16: 45 İmalat PMI

ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17: 00 İnşaat Harcamaları MoM

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 EKİM ÇARŞAMBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI

ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi

ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 EKİM PERŞEMBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03: 30 Servis PMI

JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI

FRANSA 10: 50 Servis PMI

FRANSA 10: 50 Bileşik PMI

ALMANYA 10: 55 Servis PMI

ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI

İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 16: 45 Servis PMI

ABD 16: 45 Bileşik PMI

ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri

ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 EKİM CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI

ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 İşsizlik Oranı

ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 15: 30 Ticaret Dengesi

Kaynak: DHA