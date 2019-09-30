Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar03/10 10: 00 Tüketici fiyat endeksi03/10 10: 00 Yurtiçi üretici fiyat endeksi04/10 10: 00 Motorlu kara taşıtları04/10 14:

30.09.2019 09:02
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
03/10         10: 00     Tüketici fiyat endeksi
03/10         10: 00     Yurtiçi üretici fiyat endeksi
04/10         10: 00     Motorlu kara taşıtları
04/10         14: 30     Reel efektif döviz kuru
07/10         10: 00     Dış ticaret beklenti anketi
08/10         17: 30     Merkezi yönetim iç borç istatistikleri
09/10         10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
10/10         10: 00     Dış ticaret endeksleri
11/10         10: 00     Ödemeler dengesi
14/10         10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi
14/10         10: 00     Sanayi üretim endeksi
14/10         10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri
15/10         10: 00     İşgücü istatistikleri
15/10         10: 00     Perakende satış endeksleri
15/10         10: 00     Ciro endeksleri
16/10         10: 00     Konut satış istatistikleri
16/10         14: 30     Konut fiyat endeksi
17/10         14: 30     Kısa vadeli dış borç istatistikleri
18/10         10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu
18/10         10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler
21/10         10: 00     Yurtdışı üretici fiyat endeksi
22/10         10: 00     İnşaat maliyet endeksi
23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/10         10: 00     Sektörel güven endeksleri
25/10         10: 00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/10         10: 00     İmalat sanai kapasite kullanım oranı
25/10         10: 00     Katı yakıtlar
30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/10         10: 00     Dış ticaret istatistikleri
31/10         10: 00     Turizm istatistikleri
31/10         11: 00      Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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30 EYLÜL PAZARTESİ
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JAPONYA                02: 50 Perakende Satışlar YoY 
JAPONYA                02: 50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                02: 50 Sanayi Üretimi MoM 
JAPONYA                02: 50 Sanayi Üretimi YoY 
ÇİN                          04: 00 Bileşik PMI 
ÇİN                          04: 00 İmalat PMI 
ÇİN                          04: 00 İmalat Dışı PMI 
ALMANYA               10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's) 
ALMANYA               10: 55 İşsizlik Oranı 
İNGİLTERE             11: 30 GDP QoQ 
İNGİLTERE             11: 30 GDP YoY 
İNGİLTERE             11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ 
İNGİLTERE             11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY 
EURO BÖLGESİ     12: 00 İşsizlik Oranı 
ALMANYA               15: 00 TÜFE MoM 
ALMANYA               15: 00 TÜFE YoY 
ABD                         16: 45 Chicago PMI 
ALMANYA                          Perakende Satışlar MoM 
ALMANYA                          Perakende Satışlar YoY 
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1 EKİM SALI
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JAPONYA                02: 30 İşsizlik Oranı 
JAPONYA                03: 30 İmalat PMI 
FRANSA                  10: 50 İmalat PMI 
ALMANYA               10: 55 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI 
İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY 
ABD                         16: 45 İmalat PMI 
ABD                         17: 00 ISM İmalat Endeksi 
ABD                         17: 00 İnşaat Harcamaları MoM
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2 EKİM ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE    11: 30 İnşaat PMI 
ABD                14: 00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                15: 15 ADP İşgücü Değişimi 
ABD                17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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3 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
JAPONYA               03: 30 Servis PMI 
JAPONYA               03: 30 Bileşik PMI 
FRANSA                 10: 50 Servis PMI 
FRANSA                 10: 50 Bileşik PMI 
ALMANYA               10: 55 Servis PMI 
ALMANYA               10: 55 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI 
İNGİLTERE              11: 30 Servis PMI 
İNGİLTERE              11: 30 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY 
ABD                         15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                         15: 30 Devam Eden Başvurular 
ABD                         16: 45 Servis PMI 
ABD                         16: 45 Bileşik PMI 
ABD                         17: 00 Fabrika Siparişleri 
ABD                         17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks 
ABD                         17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 
ABD                         17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
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4 EKİM CUMA
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ALMANYA     10: 30 İnşaat PMI 
ABD               15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 
ABD               15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 
ABD               15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 
ABD               15: 30 İşsizlik Oranı 
ABD               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 
ABD               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 
ABD               15: 30 İşgücüne Katılım Oranı 
ABD               15: 30 Ticaret Dengesi 


Kaynak: DHA
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