Türkiye ve dünyada veri gündemi
------------------------------------------------------------------------------------------------27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai30/09 11: 00 Giriş...
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27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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26 EYLÜL PERŞEMBE
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ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Tüketim
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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27 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 02: 01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - EKONOMİ SERVİSİ