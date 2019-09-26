Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai30/09 11: 00 Giriş...

26.09.2019 09:19
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ

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26 EYLÜL PERŞEMBE

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ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                       15: 30     Kişisel Tüketim

ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ

ABD                       15: 30     Ticaret Dengesi

ABD                       15: 30     Perakende Satış Stokları MoM

ABD                       15: 30     Toptan Satış Stokları MoM

ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular

ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 EYLÜL CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE            02: 01     GfK Tüketici Güveni

JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                        04: 30     Sanayi Karları YoY

FRANSA                09: 45     ÜFE MoM

FRANSA                09: 45     ÜFE YoY

FRANSA                09: 45     Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                09: 45     Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                09: 45     TÜFE MoM

FRANSA                09: 45     TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ   12: 00     Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ   12: 00     Tüketici Güven Endeksi

ABD                       15: 30     Kişisel Gelirler

ABD                       15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar

ABD                       15: 30     Reel Kişisel Harcamalar

ABD                       17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi


 


 


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 


Kaynak: DHA
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