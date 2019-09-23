Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai30/09 11: 00 Giriş...

23.09.2019 09:03
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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23 EYLÜL PAZARTESİ

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FRANSA                 10: 15     İmalat PMI
FRANSA                 10: 15     Servis PMI
FRANSA                 10: 15     Bileşik PMI
ALMANYA              10: 30     İmalat PMI
ALMANYA              10: 30     Servis PMI
ALMANYA              10: 30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ   11: 00     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ   11: 00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ   11: 00     Bileşik PMI
ABD                       16: 45     İmalat PMI
ABD                       16: 45     Servis PMI
ABD                       16: 45     Bileşik PMI

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24 EYLÜL SALI

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JAPONYA            03: 30     İmalat PMI
JAPONYA            03: 30     Bileşik PMI
JAPONYA            03: 30     Servis PMI
JAPONYA            08: 00     Öncü Göstergeler
ALMANYA           11: 00     IFO-İş İklimi
ALMANYA           11: 00     IFO-Beklentiler
ALMANYA           11: 00     IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                       17: 00     Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                       17: 00     Conf. Board Tüketici Güveni

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25 EYLÜL ÇARŞAMBA

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ALMANYA           09: 00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA               09: 45     Tüketici Güveni
ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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26 EYLÜL PERŞEMBE

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ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                       15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                       15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 EYLÜL CUMA

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İNGİLTERE           02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                        04: 30     Sanayi Karları YoY
FRANSA               09: 45     ÜFE MoM
FRANSA               09: 45     ÜFE YoY
FRANSA               09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA               09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA               09: 45     TÜFE MoM
FRANSA               09: 45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00     Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00     Tüketici Güven Endeksi
ABD                       15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                       15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                       17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
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