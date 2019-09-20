Türkiye ve dünyada veri gündemi
------------------------------------------------------------------------------------------------20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00.
TÜRKİYE
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20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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20 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 02: 30 TÜFE YoY
ALMANYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni