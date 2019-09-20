Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00.

20.09.2019 10:17
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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20/09         10: 00     Tüketici güven endeksi

20/09         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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20 EYLÜL CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA                02: 30 TÜFE YoY 

ALMANYA                02: 30 Çekirdek TÜFE YoY 

ALMANYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

ALMANYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

ALMANYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

ALMANYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ALMANYA                09: 00 ÜFE MoM 

ALMANYA                09: 00 ÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ     17: 00 Tüketici Güveni


Kaynak: DHA
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