Türkiye ve dünyada veri gündemi
--------------------------------------------------------------------------04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru06/09 17: 30 Hazine nakit dengesi09/09 14: 30 MB beklenti anketi12/09 14: 00 MB politika faizi13/09 10: 00 Sanayi üretimi13/09 10: 00 Cari denge16/09 10: 00 İşsizlik16/09 11: 00 Bütçe.
TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------
04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17: 30 Hazine nakit dengesi
09/09 14: 30 MB beklenti anketi
12/09 14: 00 MB politika faizi
13/09 10: 00 Sanayi üretimi
13/09 10: 00 Cari denge
16/09 10: 00 İşsizlik
16/09 11: 00 Bütçe dengesi
20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------------
4 EYLÜL ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
Japonya Bileşik PMI 03: 30
Japonya Servis PMI 03: 30
Çin Bileşik PMI 04: 45
Çin Servis PMI 04: 45
Fransa Servis PMI 10: 50
Fransa Bileşik PMI 10: 50
Almanya Bileşik PMI 11: 00
Almanya hizmetler PMI 11: 00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11: 00
Euro bölgesi perakende satışlar 12: 00
ABD dış ticaret dengesi 15: 30
----------------------------------------------------------------------------
5 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları 02: 50
JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 02: 50
JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları 02: 50
JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Alımları 02: 50
ALMANYA Fabrika Siparişleri 09: 00
ALMANYA İnşaat PMI 10: 30
ABD ADP İşgücü Değişimi 15: 15
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15: 30
ABD Devam Eden Başvurular 15: 30
ABD Servis PMI 16: 45
ABD Bileşik PMI 16: 45
ABD Fabrika Siparişleri 17: 00
ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 17: 00
ABD ISM İmalat Dışı Endeks 17: 00
ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi 17: 30
ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları 18: 00
ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 18: 00
ABD DOE U.S. Gasoline Stokları 18: 00
ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 18: 00
ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı 18: 00
ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep 18: 00
ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep 18: 00
ABD DOE Distillate Ongorulen Talep 18: 00
----------------------------------------------------------------------------
6 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA Hanehalkı Harcamaları 02: 30
JAPONYA Öncü Göstergeler 08: 00
ALMANYA Sanayi Üretimi 09: 00
FRANSA Ticaret Dengesi 09: 45
EURO BÖLGESİ Sabit Sermaye Yatırımları 12: 00
EURO BÖLGESİ Kamu Harcamaları 12: 00
EURO BÖLGESİ Hanehalkı Harcamaları 12: 00
EURO BÖLGESİ GDP 12: 00
ABD Tarımdışı İstihdam 15: 30
ABD Özel Sektör İstihdam 15: 30
ABD İmalat Sektörü İstihdam 15: 30
ABD İşsizlik Oranı 15: 30
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar 15: 30
ABD İşgücüne Katılım Oranı 15: 30