Türkiye ve dünyada veri gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri28/08 10: 00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar29/08 10: 00...

27.08.2019 09:01
Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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28/08         10: 00     İşgücü Girdi Endeksleri
28/08         10: 00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08         10: 00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08         10: 00     Katı Yakıtlar
29/08         10: 00     Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA                      TSİ
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                         17: 00   Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA                10: 55   İşsizlik
ALMANYA                15: 00   TÜFE, öncü
ABD                         15: 30   GSYH revize
ABD                         15: 30   Çekirdek GSYH
ABD                         15: 30   İşsizlik maaş başvuruları
ABD                         17: 00   Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA               09: 00   Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ    11: 00   TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ    12: 00   İşsizlik
ABD                        15: 30   Kişisel gelirler
ABD                         15: 30   Kişisel harcamalar
ABD                         15: 30   Çekirdek PCE
ABD                         16: 45   Chicago PMI
ABD                         17: 00   Michigan tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA
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