TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri22/08.
TÜRKİYE
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21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10: 00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10: 00 Katı Yakıtlar
29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ABD 17: 00 İkinci el konut satışları
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22 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10: 30 İmalat PMI, öncü
ALMANYA 10: 30 Hizmetler PMI, öncü
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI, öncü
EURO BÖLGESİ 11: 00 Hizmetler PMI, öncü
ABD 15: 30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 15: 45 Markit imalat PMI, öncü
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23 AĞUSTOS CUMA
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ABD 17: 00 Yeni konut satışları
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26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA 11: 00 IFO endeksi
ABD 15: 30 Dayanıklı mal siparişleri
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17: 00 Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10: 55 İşsizlik
ALMANYA 15: 00 TÜFE, öncü
ABD 15: 30 GSYH revize
ABD 15: 30 Çekirdek GSYH
ABD 15: 30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 17: 00 Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA 09: 00 Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ 11: 00 TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik
ABD 15: 30 Kişisel gelirler
ABD 15: 30 Kişisel harcamalar
ABD 15: 30 Çekirdek PCE
ABD 16: 45 Chicago PMI
ABD 17: 00 Michigan tüketici güven endeksi