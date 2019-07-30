TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
------------------------------------------------------------------------------------------------30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi31/07 11: 00 Giriş...
TÜRKİYE
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30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10: 00 Turizm gelirleri
31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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30 TEMMUZ SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 08: 30 GDP QoQ
FRANSA 08: 30 GDP YoY
ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekeleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 00 Conf. Board Tüketici Güveni
JAPONYA BOJ Faiz Kararı
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31 TEMMUZ ÇARŞAMBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 02: 01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
ALMANYA 10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10: 55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12: 00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12: 00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16: 45 Chicago PMI
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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1 AĞUSTOS PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
FRANSA 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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2 AĞUSTOS CUMA
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İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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