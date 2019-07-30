TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi31/07 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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30 TEMMUZ SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                02: 30 İşsizlik Oranı 
JAPONYA                02: 50 Sanayi Üretimi MoM 
JAPONYA                02: 50 Sanayi Üretimi YoY 
FRANSA                  08: 30 GDP QoQ 
FRANSA                  08: 30 GDP YoY 
ALMANYA                09: 00 GfK Tüketici Güveni 
FRANSA                  09: 45 Tüketici Harcamaları MoM 
FRANSA                  09: 45 Tüketici Harcamaları YoY 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Ekonomik Güven Endeksi 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Tüketici Güven Endeksi 
ALMANYA                15: 00 TÜFE MoM 
ALMANYA                15: 00 TÜFE YoY 
ABD                          15: 30 Kişisel Gelirler 
ABD                          15: 30 Kişisel Harcamalar 
ABD                          15: 30 Reel Kişisel Harcamalar 
ABD                          17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM 
ABD                           17: 00 Bekeleyen Konut Satışları YoY
ABD                           17: 00 Conf. Board Tüketici Güveni 
JAPONYA                            BOJ Faiz Kararı 
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31 TEMMUZ ÇARŞAMBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE              02: 01 GfK Tüketici Güveni 
ÇİN                          04: 00 Bileşik PMI 
ÇİN                          04: 00 İmalat PMI 
ÇİN                          04: 00 İmalat Dışı PMI 
JAPONYA                08: 00 Tüketici Güven Endeksi 
ALMANYA                09: 00 Perakende Satışlar MoM 
ALMANYA                09: 00 Perakende Satışlar YoY 
FRANSA                  09: 45 TÜFE MoM 
FRANSA                  09: 45 TÜFE YoY 
ALMANYA                10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's) 
ALMANYA                10: 55 İşsizlik Oranı 
EURO BÖLGESİ     12: 00 İşsizlik Oranı 
EURO BÖLGESİ     12: 00 GDP QoQ 
EURO BÖLGESİ     12: 00 GDP YoY 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY 
ABD                         14: 00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                         15: 15 ADP İstihdam Değişimi 
ABD                         16: 45 Chicago PMI 
ABD                         17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                         17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                         17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                         17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                         17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                         17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                         17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                         17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep 
ABD                         21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 
ABD                         21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) 
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1 AĞUSTOS PERŞEMBE
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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
JAPONYA               03: 30 İmalat PMI 
ÇİN                         04: 45 İmalat PMI 
FRANSA                 10: 50 İmalat PMI 
ALMANYA               10: 55 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI 
İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI 
İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 
İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu 
İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 
ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular 
ABD                          16: 45 İmalat PMI 
ABD                          17: 00 ISM İmalat Endeksi 
ABD                          17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
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2 AĞUSTOS CUMA
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İNGİLTERE              11: 30 İnşaat PMI 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY 
ABD                         15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 
ABD                         15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 
ABD                         15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 
ABD                         15: 30 İşsizlik Oranı 
ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 
ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 
ABD                         15: 30 İşgücüne Katılım Oranı 
ABD                         15: 30 Ticaret Dengesi 
ABD                         17: 00 Fabrika Siparişleri 
ABD                         17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 
ABD                         17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi 
 


Kaynak: DHA
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