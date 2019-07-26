TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi31/07 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                TSİ
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA                              09: 45     Tüketici Güveni
FRANSA                              09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                              09: 45     ÜFE YoY
ABD                                     15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                     15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                                     15: 30     Çekirdek PCE QoQ
 


Kaynak: DHA
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