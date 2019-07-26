TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
------------------------------------------------------------------------------------------------30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi31/07 11: 00 Giriş...
TÜRKİYE
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30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10: 00 Turizm gelirleri
31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09: 45 Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Tüketim
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ