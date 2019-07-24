TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
------------------------------------------------------------------------------------------------25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00 TCMB politika faizi 30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/07 10: 00 Turizm gelirleri31/07 10: 00 Dış ticaret.
TÜRKİYE
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25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14: 00 TCMB politika faizi
30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10: 00 Turizm gelirleri
31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10: 15 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 Servis PMI
FRANSA 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 11: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09: 45 Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Tüketim
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
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