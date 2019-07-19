TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı 25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/07 14: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/07         14: 30     TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi  
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı 
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi       
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA                  02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                  02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                  02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA                 09: 00 ÜFE YoY
ABD                          17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
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