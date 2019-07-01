TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------01.
TÜRKİYE
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DÜNYA TSİ
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01 TEMMUZ PAZARTESİ
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ÇİN 04: 45 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10: 55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi
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02 TEMMUZ SALI
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ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY
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03 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 55 Servis PMI
ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 19: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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04 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 0: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
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05 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
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