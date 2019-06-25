TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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25 HAZİRAN SALI
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ABD                       17: 00     Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Conference Board Tüketici Güven Endeksi
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26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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ALMANYA             09: 00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA                09: 45     Tüketici Güveni
ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                       15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                       17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                       17: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                       17: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                       17: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA              02: 50     Perakende Satışlar YoY
JAPONYA              02: 50     Perakende Satışlar MoM
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                        04: 30     Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ    12: 00     Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA             15: 00     TÜFE MoM
ALMANYA             15: 00     TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK  02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                   02: 30     İşsizlik Oranı
JAPONYA                    02: 50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                    02: 50     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                     09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                     09: 45     ÜFE YoY
FRANSA                     09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                     09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                     09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                     09: 45     TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30     GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30     GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30     Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30     Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ         12: 00     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                            15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                            15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                            15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                            17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 


Kaynak: DHA
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