TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
21 HAZİRAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                     02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                     02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                     03: 30 İmalat PMI
FRANSA                      10: 15 İmalat PMI
FRANSA                      10: 15 Servis PMI
FRANSA                      10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA                   10: 30 İmalat PMI
ALMANYA                   10: 30 Servis PMI
ALMANYA                   10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 Bileşik PMI
ABD                             16: 45 İmalat PMI
ABD                             16: 45 Servis PMI
ABD                             16: 45 Bileşik PMI
ABD                             17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                             17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et