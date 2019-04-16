Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/04 10: 00 Reel kesim güven.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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16/04         10: 00     Sanayi üretimi

19/04         14: 30     MB beklenti anketi

22/04         10: 00     Tüketici güven endeksi

22/04         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/04         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/04         10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/04         14: 00     MB politika faizi

29/04         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/04         10: 00     Turizm gelirleri

30/04         10: 00     Dış ticaret açığı

30/04         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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16 NİSAN SALI

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BİRLEŞİK KRALLIK   11: 30                     Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     ILO İşsizlik Oranı 3M

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     İşgücü Değişimi 3M/3M

ALMANYA                  12: 00                     ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA                  12: 00                     ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ         12: 00                     ZEW Anketi (Beklenti)

ABD                            16: 15                     Sanayi Üretimi MoM

ABD                            16: 15                     İmalat Üretimi

ABD                            16: 15                     Kapasite Kullanımı

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17 NİSAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA                    02: 50                     Ticaret Dengesi

JAPONYA                    02: 50                     İhracat YoY

JAPONYA                    02: 50                     İthalat YoY

ÇİN                              05: 00                     Sanayi Üretimi YoY

ÇİN                              05: 00                     Perakende Satışlar YoY

ÇİN                              05: 00                     GDP QoQ

ÇİN                              05: 00                     GDP YoY

JAPONYA                    07: 30                     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                    07: 30                     Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                    07: 30                     Kapasite Kullanımı MoM

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK    11: 30                     Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ         12: 00                     Ticaret Dengesi

EURO BÖLGESİ         12: 00                     Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ         12: 00                     TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ         12: 00                     TÜFE YoY

ABD                            14: 00                     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                            15: 30                     Ticaret Dengesi

ABD                            17: 00                     Toptan Satış Stokları MoM

ABD                            17: 30                     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                            17: 30                     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                            17: 30                     DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                            17: 30                     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                            17: 30                     DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                            17: 30                     DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                            17: 30                     DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                            17: 30                     DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                            21: 00                     Bej Kitap

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18 NİSAN PERŞEMBE

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JAPONYA              02: 50                     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50                     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA              02: 50                     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50                     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA            09: 00                     ÜFE MoM

ALMANYA            09: 00                     ÜFE YoY

FRANSA               10: 15                     İmalat PMI

FRANSA               10: 15                     Servis PMI

FRANSA               10: 15                     Bileşik PMI

ALMANYA            10: 30                     İmalat PMI

ALMANYA            10: 30                     Servis PMI

ALMANYA            10: 30                     Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ   11: 00                     İmalat PMI

EURO BÖLGESİ   11: 00                     Servis PMI

EURO BÖLGESİ   11: 00                     Bileşik PMI

ABD                       15: 30                     Perakende Satışlar MoM

ABD                       15: 30                     Philadelphia Fed Endeksi

ABD                       15: 30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                       15: 30                     Devam Eden Başvurular

ABD                       16: 45                     İmalat PMI

ABD                       16: 45                     Servis PMI

ABD                       16: 45                     Bileşik PMI

ABD                       17: 00                     Öncü Göstergeler

ABD                       17: 00                     İş Stokları

ABD                       17: 30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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19 NİSAN CUMA

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JAPONYA                            02: 30                     TÜFE YoY

JAPONYA                            02: 30                     Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                      15: 30                     Konut Başlangıçları

ABD                                      15: 30                     Konut Başlangıçları MoM

ABD                                      15: 30                     İnşaat İzinleri

ABD                                      15: 30                     İnşaat İzinleri MoM

Kaynak: DHA
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