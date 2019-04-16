Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
---------------------------------------------------------------------------------------------------16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/04 10: 00 Reel kesim güven.
TÜRKİYE
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16/04 10: 00 Sanayi üretimi
19/04 14: 30 MB beklenti anketi
22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi
22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14: 00 MB politika faizi
29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10: 00 Turizm gelirleri
30/04 10: 00 Dış ticaret açığı
30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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16 NİSAN SALI
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BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ILO İşsizlik Oranı 3M
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 İşgücü Değişimi 3M/3M
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
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17 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05: 00 GDP QoQ
ÇİN 05: 00 GDP YoY
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 Bej Kitap
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18 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY
FRANSA 10: 15 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 Servis PMI
FRANSA 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD 17: 00 İş Stokları
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri MoM