Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
---------------------------------------------------------------------------------------------------15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/04 10: 00 Kapasite.
TÜRKİYE
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15/04 10: 00 İşsizlik
15/04 11: 00 Bütçe dengesi
16/04 10: 00 Sanayi üretimi
19/04 14: 30 MB beklenti anketi
22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi
22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14: 00 MB politika faizi
29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10: 00 Turizm gelirleri
30/04 10: 00 Dış ticaret açığı
30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ÇİN İhracat YoY
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY