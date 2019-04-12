Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/04 10: 00 Kapasite.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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15/04         10: 00     İşsizlik

15/04         11: 00     Bütçe dengesi

16/04         10: 00     Sanayi üretimi

19/04         14: 30     MB beklenti anketi

22/04         10: 00     Tüketici güven endeksi

22/04         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/04         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/04         10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/04         14: 00     MB politika faizi

29/04         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/04         10: 00     Turizm gelirleri

30/04         10: 00     Dış ticaret açığı

30/04         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ

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12 NİSAN CUMA

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EURO BÖLGESİ     12: 00 Sanayi Üretimi MoM 

EURO BÖLGESİ     12: 00 Sanayi Üretimi YoY 

ABD                         17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi 

ÇİN                                    İhracat YoY 

ÇİN                                    Ticaret Dengesi 

ÇİN                                    İthalat YoY

Kaynak: DHA
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