Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai29/03 11: 00 Giriş...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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25/03               10: 00    Kapasite kullanım oranı

25/03               10: 00    Reel kesim güven endeksi

28/03               10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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22 MART CUMA

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JAPONYA                 02: 30 TÜFE

JAPONYA                 02: 30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA                 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                 03: 30 İmalat PMI

JAPONYA                 08: 00 Öncü Göstergeler

FRANSA                   11: 15 İmalat PMI

FRANSA                   11: 15 Servis PMI

FRANSA                   11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                 11: 30 İmalat PMI

ALMANYA                 11: 30 Servis PMI

ALMANYA                 11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 Bileşik PMI

ABD                           16: 45 İmalat PMI

ABD                           16: 45 Servis PMI

ABD                           16: 45 Bileşik PMI

ABD                           17: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                           17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                           17: 00 Devam Eden Konut Satışları

Kaynak: DHA
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