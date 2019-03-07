Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------07/03 17: 30 Hazine nakit dengesi11/03 10: 00 Cari denge11/03 10: 00 GSYH14/03 10: 00 Sanayi üretimi14/03 14: 30 Merkez Bankası beklenti anketi15/03 10: 00 İşsizlik15/03 11: 00 Bütçe dengesi20/03.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------07/03         17: 30    Hazine nakit dengesi

11/03         10: 00    Cari denge

11/03         10: 00    GSYH

14/03         10: 00    Sanayi üretimi

14/03         14: 30    Merkez Bankası beklenti anketi

15/03         10: 00    İşsizlik

15/03         11: 00    Bütçe dengesi

20/03         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

21/03         10: 00    Tüketici güven endeksi

25/03         10: 00    Kapasite kullanım oranı

25/03         10: 00    Reel kesim güven endeksi

28/03         10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA    TSİ

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7 MART PERŞEMBE

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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 13: 00 Sabit Sermaye Yatırımları

EURO BÖLGESİ 13: 00 Kamu Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13: 00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP

EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 MART CUMA

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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları

JAPONYA 02: 50 GDP

ALMANYA 10: 00 Fabrika Siparişleri

FRANSA 10: 45 Ticaret Dengesi

FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi

ABD 16: 30 Konut Başlangıçları

ABD 16: 30 İnşaat İzinleri

ABD 16: 30 Konut Başlangıçları

ABD 16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 İşsizlik Oranı

ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16: 30 İşgücüne Katılım Oranı

Kaynak: DHA
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