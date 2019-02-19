Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                

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19 ŞUBAT SALI                       TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK                 12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar

BİRLEŞİK KRALLIK                 12: 30 ILO İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK                 12: 30 İşgücü Değişimi

ALMANYA                                13: 00 ZEW Anketi

EURO BÖLGESİ                      13: 00 ZEW Anketi

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20 ŞUBAT ÇARŞAMBA           TSİ

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JAPONYA                                02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                                02: 50 İhracat

JAPONYA                                02: 50 İthalat

ALMANYA                               10: 00 ÜFE

ABD                                         15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

EURO BÖLGESİ                     18: 00 Tüketici Güveni

ABD                                         22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları

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21 ŞUBAT PERŞEMBE            TSİ

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JAPONYA                                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                                03: 30 İmalat PMI

ALMANYA                               10: 00 TÜFE

FRANSA                                  10: 45 TÜFE

FRANSA                                  11: 15 İmalat PMI

FRANSA                                  11: 15 Servis PMI

FRANSA                                  11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                                11: 30 İmalat PMI

ALMANYA                                11: 30 Servis PMI

ALMANYA                                11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 Bileşik PMI

ABD                                          16: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                                          16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                          16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                          16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                          17: 45 İmalat PMI

ABD                                          17: 45 Servis PMI

ABD                                          17: 45 Bileşik PMI

ABD                                          18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                                          18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                          18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                          19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                          19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                          19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                          19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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22 ŞUBAT CUMA                     TSİ

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JAPONYA                                02: 30 TÜFE

JAPONYA                                02: 30 Çekirdek TÜFE

ALMANYA                                10: 00 GDP

ALMANYA                                10: 00 Özel Tüketim

ALMANYA                                10: 00 Kamu Harcamaları

ALMANYA                                10: 00 Sermaye Yatırımları

ALMANYA                                12: 00 IFO-İş İklimi

ALMANYA                                12: 00 IFO-Beklentiler

ALMANYA                                12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

EURO BÖLGESİ                      13: 00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ                      13: 00 TÜFE

Kaynak: DHA
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