Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
----------------------------------------------------------------------------------15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik.
TÜRKİYE
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15/02 10: 00 İşsizlik
15/02 11: 00 Bütçe dengesi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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15 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Ticaret Dengesi
ABD 16: 30 Empire İmalat Endeksi
ABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 15 İmalat Üretimi
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi