Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
----------------------------------------------------------------------------------14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Sanayi üretimi14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10:
TÜRKİYE
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14/02 10: 00 Cari denge
14/02 10: 00 Sanayi üretimi
14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi
15/02 10: 00 İşsizlik
15/02 11: 00 Bütçe dengesi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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8 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları
ALMANYA 10: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10: 00 İhracat
ALMANYA 10: 00 İthalat
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi