Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Sanayi üretimi14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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07/02         17: 30    Hazine nakit dengesi

14/02         10: 00    Cari denge

14/02         10: 00    Sanayi üretimi

14/02         14: 30    TCMB beklenti anketi

15/02         10: 00    İşsizlik

15/02         11: 00    Bütçe dengesi

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                       

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5 ŞUBAT SALI            TSİ

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JAPONYA                   03: 30 Bileşik PMI

JAPONYA                    03: 30 Servis PMI

FRANSA                      11: 50 Servis PMI

FRANSA                     11: 50 Bileşik PMI

ALMANYA                   11: 55 Servis PMI

ALMANYA                   11: 55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ         12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ         12: 00 Bileşik PMI

BİRLEŞİK KRALLIK    12: 30 Servis PMI

BİRLEŞİK KRALLIK    12: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ         13: 00 Perakende Satışlar

EURO BÖLGESİ         13: 00 Perakende Satışlar

ABD                             17: 45 Servis PMI

ABD                             17: 45 Bileşik PMI

ABD                             18: 00 İmalat Dışı ISM Endeksi

ABD                            18: 00 İnşaat İzinleri MoM

ABD                            18: 00 Konut Başlangıçları MoM

ABD                            18: 00 Ticaret Dengesi

ABD                            18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                            18: 00 Perakende Satış Stokları

ABD                            18: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                            18: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                            18: 00 Fabrika Siparişleri

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6 ŞUBAT ÇARŞAMBA  TSİ

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ALMANYA               10: 00 Fabrika Siparişleri

ALMANYA               11: 30 İnşaat PMI

ABD                         15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                         16: 30 Ticaret Dengesi

ABD                         18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                         18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                         18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                         18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                         18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                         18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                         18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                         18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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7 ŞUBAT PERŞEMBE   TSİ

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JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                   08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA                  10: 00 Sanayi Üretimi

FRANSA                    10: 45 Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK   15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK   15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

BİRLEŞİK KRALLIK   15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                           16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                           16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                           18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 ŞUBAT CUMA          TSİ

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JAPONYA                02: 30 Hanehalkı Harcamaları

ALMANYA               10: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA               10: 00 İhracat

ALMANYA               10: 00 İthalat

FRANSA                 10: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA                  10: 45 İmalat Üretimi

Kaynak: DHA
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