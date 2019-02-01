Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------01/02 10: 00 İmalat PMI 01/02 12: 00 İTO perakende fiyatlar 04/02 10: 00 TÜFE, ÜFE 07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi 14/02 10: 00 Cari denge 14/02 10: 00 Sanayi üretimi 14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

------------------------------------------------------------------------------------------------

01/02          10: 00    İmalat PMI

 01/02         12: 00    İTO perakende fiyatlar

 04/02         10: 00    TÜFE, ÜFE

 07/02         17: 30    Hazine nakit dengesi

 14/02         10: 00    Cari denge

 14/02         10: 00    Sanayi üretimi

 14/02         14: 30    TCMB beklenti anketi

 15/02         10: 00    İşsizlik

 15/02         11: 00    Bütçe dengesi

 20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

 20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

 22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

 22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

 27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

 28/02         10: 00    Dış ticaret

 28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                         

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 ŞUBAT CUMA                      TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                               02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                               03: 30 İmalat PMI

ÇİN                                         04: 45 İmalat PMI

FRANSA                                 11: 50 İmalat PMI

ALMANYA                              11: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    12: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE                            12: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İşsizlik Oranı

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                                        16: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                                        17: 45 İmalat PMI

ABD                                        18: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD                                        18: 00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                        18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et