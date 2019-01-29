Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
---------------------------------------------------------------------31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/01 10: 00 Turizm gelirleri 31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar 31/01 10: 00 Dış ticaret açığı------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA.
TÜRKİYE
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31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10: 00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA
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29 OCAK SALI TSİ
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FRANSA 10: 45 Tüketici Güveni
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 16: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 16: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 18: 00 Conf. Board Tüketici Güveni
ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD Yeni Konut Satışları MoM
ABD Yeni Konut Satışları
ABD Toptan Satış Stokları MoM
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30 OCAK ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
FRANSA 09: 30 GDP QoQ
FRANSA 09: 30 GDP YoY
ALMANYA 10: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10: 45 ÜFE MoM
FRANSA 10: 45 ÜFE YoY
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13: 00 Tüketici Güveni
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ALMANYA 16: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 16: 00 TÜFE YoY
ABD 16: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 18: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 22: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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31 OCAK PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 03: 01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
FRANSA 10: 45 TÜFE YoY
ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 11: 55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP YoY
ABD 16: 30 Kişisel Gelirler
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Çekirdek PCE YoY
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 45 Chicago PMI
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
FRANSA 11: 50 İmalat PMI
ALMANYA 11: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İşsizlik Oranı
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 16: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 18: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD 18: 00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi