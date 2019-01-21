Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı25/01 14: 30 Reel kesim güven...
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TÜRKİYE
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22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14: 30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA
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21 OCAK PAZARTESİ TSİ
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ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05: 00 İşsizlik Oranı
ÇİN 05: 00 GDP YoY
ÇİN 05: 00 GDP QoQ
ALMANYA 10: 00 ÜFE MoM
ALMANYA 10: 00 ÜFE YoY
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22 OCAK SALI TSİ
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İNGİLTERE 12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 12: 30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 12: 30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 13: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD -- Ticaret Dengesi
ABD -- Perakende Satış Stokları MoM
ABD -- Toptan Satış Stokları MoM
ABD -- Yeni Konut Satışları
ABD -- Yeni Konut Satışları MoM
ABD -- İnşaat Harcamaları MoM
ABD -- Fabrika Siparişleri
ABD -- Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD -- Ticaret Dengesi
ABD -- Perakende Satışlar MoM
ABD -- İş Stokları
ABD -- Konut Başlangıçları
ABD -- İnşaat İzinleri
ABD -- Konut Başlangıçları MoM
ABD -- İnşaat İzinleri MoM
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23 OCAK ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ 18: 00 Tüketici Güveni
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24 OCAK PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
FRANSA 11: 15 İmalat PMI
FRANSA 11: 15 Servis PMI
FRANSA 11: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 İmalat PMI
ALMANYA 11: 30 Servis PMI
ALMANYA 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 18: 00 Öncü Göstergeler
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 OCAK CUMA TSİ
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ALMANYA 12: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları MoM