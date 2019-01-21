Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı25/01 14: 30 Reel kesim güven...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

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TÜRKİYE

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22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri           

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar     

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA                           

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21 OCAK PAZARTESİ                          TSİ

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ÇİN                                    05: 00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                                    05: 00 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN                                    05: 00 İşsizlik Oranı

ÇİN                                    05: 00 GDP YoY

ÇİN                                    05: 00 GDP QoQ

ALMANYA                          10: 00 ÜFE MoM

ALMANYA                          10: 00 ÜFE YoY

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22 OCAK SALI                                       TSİ

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İNGİLTERE                       12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY

İNGİLTERE                       12: 30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE                       12: 30 İşgücü Değişimi

ALMANYA                          13: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA                          13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ              13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD                                   18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                                   18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                   -- Ticaret Dengesi

ABD                                   -- Perakende Satış Stokları MoM

ABD                                   -- Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                   -- Yeni Konut Satışları

ABD                                   -- Yeni Konut Satışları MoM

ABD                                   -- İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                   -- Fabrika Siparişleri

ABD                                   -- Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                   -- Ticaret Dengesi

ABD                                   -- Perakende Satışlar MoM

ABD                                   -- İş Stokları

ABD                                   -- Konut Başlangıçları

ABD                                   -- İnşaat İzinleri

ABD                                   -- Konut Başlangıçları MoM

ABD                                   -- İnşaat İzinleri MoM

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23 OCAK ÇARŞAMBA                          TSİ

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JAPONYA                           02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                           02: 50 İhracat YoY

JAPONYA                           02: 50 İthalat YoY

ABD                                   15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                   18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi

EURO BÖLGESİ               18: 00 Tüketici Güveni

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24 OCAK PERŞEMBE                          TSİ

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JAPONYA                          02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                          02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                          03: 30 İmalat PMI

JAPONYA                          08: 00 Öncü Göstergeler

FRANSA                           11: 15 İmalat PMI

FRANSA                           11: 15 Servis PMI

FRANSA                           11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                         11: 30 İmalat PMI

ALMANYA                         11: 30 Servis PMI

ALMANYA                         11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ               12: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ               12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ               12: 00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ               15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ               15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ               15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                                   16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                   16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                   17: 45 Bileşik PMI

ABD                                   17: 45 İmalat PMI

ABD                                   17: 45 Servis PMI

ABD                                   18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                                   18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                   19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                   19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                   19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                   19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                   19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                   19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                   19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                   19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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25 OCAK CUMA                          TSİ

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ALMANYA                          12: 00 IFO-İş İklimi

ALMANYA                          12: 00 IFO-Beklentiler

ALMANYA                          12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

ABD                                   16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                   18: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                                   18: 00 Yeni Konut Satışları MoM

Kaynak: DHA
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