Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------11/01 10: 00 Cari denge 11/01 14: 30 TCMB beklenti anketi14/01 10: 00 Sanayi üretimi 15/01 10: 00 İşsizlik 15/01 11: 00 Bütçe dengesi 16/01 14: 00...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

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TÜRKİYE

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11/01         10: 00    Cari denge   

11/01         14: 30    TCMB beklenti anketi

14/01         10: 00    Sanayi üretimi               

15/01         10: 00    İşsizlik                     

15/01         11: 00    Bütçe dengesi           

16/01         14: 00    TCMB politika faizi     

22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi   

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı  

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri              

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar        

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA                                TSİ

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9 OCAK ÇARŞAMBA

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ALMANYA                          10: 00  Ticaret Dengesi

ALMANYA                          10: 00  İhracat MoM

ALMANYA                          10: 00  İthalat MoM

FRANSA                             10: 45  Tüketici Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                13: 00   İşsizlik Oranı

ABD                                    15: 00  MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                    18: 30  DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                    18: 30  DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                    18: 30  DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                                    18: 30  DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                    18: 30  DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                    18: 30  DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                    22: 00  FOMC Toplantı Tutanaklar

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10 OCAK PERŞEMBE

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JAPONYA                            02: 50  Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50  Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                            02: 50  Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50  Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                                      04: 30  TÜFE YoY

ÇİN                                      04: 30  ÜFE YoY

JAPONYA                            08: 00  Öncü Göstergeler

FRANSA                              10: 45  Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                              10: 45  Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                              10: 45  İmalat Üretimi MoM

FRANSA                              10: 45  İmalat Üretimi YoY

ABD                                     16: 30  Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                     16: 30  Devam Eden Başvurular

ABD                                     18: 00  Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                     18: 30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 OCAK CUMA

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JAPONYA                            02: 30  Hanehalkı Harcamaları YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30   Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30   Sanayi Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30   Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30   İmalat Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30   İmalat Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30   GDP (MoM)

ABD                                   16: 30    TÜFE MoM

ABD                                   16: 30    Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                   16: 30    TÜFE YoY

ABD                                   16: 30    Çekirdek TÜFE YoY

Kaynak: DHA
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