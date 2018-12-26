Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-------------------------------------------------------------------26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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26/12   14: 30    Kapasite kullanım oranı

26/12   14: 30    Reel kesim güven endeksi

28/12   10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/12   10: 00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA (TSİ)

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27/12   16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

27/12   18: 00     ABD tüketici güven endeksi

27/12   18: 00     ABD yeni konut satışları

28/12   16: 00     Almanya TÜFE, öncü

28/12   17: 45     ABD Chicago PMI

28/12   18: 00     ABD bekleyen konut satışları

Kaynak: DHA
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