Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
-------------------------------------------------------------------26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret...
TÜRKİYE
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26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10: 00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA (TSİ)
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27/12 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
27/12 18: 00 ABD tüketici güven endeksi
27/12 18: 00 ABD yeni konut satışları
28/12 16: 00 Almanya TÜFE, öncü
28/12 17: 45 ABD Chicago PMI
28/12 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
Kaynak: DHA