Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
TÜRKİYE20/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret...
TÜRKİYE
20/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi
26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10: 00 Dış ticaret açığı (TÜİK)
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DÜNYA
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19 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
ALMANYA 10: 00 ÜFE MoM
ALMANYA 10: 00 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 22: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 ARALIK PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 00 Öncü Göstergeler
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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21 ARALIK CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 10: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10: 45 ÜFE MoM
FRANSA 10: 45 ÜFE YoY
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10: 45 GDP QoQ
FRANSA 10: 45 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16: 30 Personal Consumption
ABD 16: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
EURO BÖLGESİ 18: 00 Tüketici Güveni
ABD 18: 00 Kişisel Gelirler
ABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Çekirdek PCE MoM
ABD 18: 00 Çekirdek PCE YoY
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi