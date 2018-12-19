Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE20/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

20/12       17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

21/12       10: 00    Tüketici güven endeksi

26/12       14: 30    Kapasite kullanım oranı

26/12       14: 30    Reel kesim güven endeksi

28/12       10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/12       10: 00    Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA                           

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19 ARALIK ÇARŞAMBA           TSİ

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JAPONYA                               02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                               02: 50 İhracat YoY

JAPONYA                               02: 50 İthalat YoY

ALMANYA                              10: 00 ÜFE MoM

ALMANYA                              10: 00 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                        15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                         18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                         18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                         18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                         18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                         18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                         18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                                         22: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD                                         22: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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20 ARALIK PERŞEMBE           TSİ

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JAPONYA                                 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

BİRLEŞİK KRALLIK                12: 30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK                12: 30 Perakende Satışlar YoY

BİRLEŞİK KRALLIK                15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK                15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                                         16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                         16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                         18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                                         18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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21 ARALIK CUMA                   TSİ

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JAPONYA                                 02: 30 TÜFE YoY

JAPONYA                                 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                               10: 00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                                  10: 45 ÜFE MoM

FRANSA                                  10: 45 ÜFE YoY

FRANSA                                  10: 45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                                  10: 45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                                  10: 45 GDP QoQ

FRANSA                                  10: 45 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK               12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD                                         16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                                         16: 30 Personal Consumption

ABD                                         16: 30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                                         16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

EURO BÖLGESİ                      18: 00 Tüketici Güveni

ABD                                         18: 00 Kişisel Gelirler

ABD                                         18: 00 Kişisel Harcamalar

ABD                                         18: 00 Reel Kişisel Harcamalar

ABD                                         18: 00 Çekirdek PCE MoM

ABD                                         18: 00 Çekirdek PCE YoY

ABD                                         18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Kaynak: DHA
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