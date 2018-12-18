Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE 20/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku 21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi 26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı 26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi 28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi 31/12 10: 00 Dış ticaret...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

 20/12       17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

 21/12       10: 00    Tüketici güven endeksi

 26/12       14: 30    Kapasite kullanım oranı

 26/12       14: 30    Reel kesim güven endeksi

 28/12       10: 00    Ekonomik güven endeksi

 31/12       10: 00    Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA                            

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18 ARALIK SALI                          TSİ

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ALMANYA                                 12: 00 IFO-İş İklimi 

ALMANYA                                 12: 00 IFO-Beklentiler 

ALMANYA                                 12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi 

ABD                                         16: 30 Konut Başlangıçları 

ABD                                         16: 30 Konut Başlangıçları MoM 

ABD                                         16: 30 İnşaat İzinleri 

ABD                                         16: 30 İnşaat İzinleri MoM 

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19 ARALIK ÇARŞAMBA                          TSİ

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JAPONYA                                 02: 50 Ticaret Dengesi 

JAPONYA                                 02: 50 İhracat YoY 

JAPONYA                                 02: 50 İthalat YoY 

ALMANYA                                 10: 00 ÜFE MoM 

ALMANYA                                 10: 00 ÜFE YoY 

İNGİLTERE                              12: 30 TÜFE MoM 

İNGİLTERE                              12: 30 TÜFE YoY 

İNGİLTERE                              12: 30 Çekirdek TÜFE YoY 

İNGİLTERE                              12: 30 ÜFE MoM 

İNGİLTERE                              12: 30 ÜFE YoY 

İNGİLTERE                              12: 30 Çekirdek ÜFE MoM 

İNGİLTERE                              12: 30 Çekirdek ÜFE YoY 

ABD                                         15: 00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                                         18: 00 Devam Eden Konut Satışları 

ABD                                         18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM 

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                                         18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                                         18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                                         18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD                                         18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                                         18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

ABD                                         22: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 

ABD                                         22: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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20 ARALIK PERŞEMBE                          TSİ

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JAPONYA                                 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

İNGİLTERE                              12: 30 Perakende Satışlar MoM 

İNGİLTERE                              12: 30 Perakende Satışlar YoY 

İNGİLTERE                              15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 

İNGİLTERE                              15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 

ABD                                         16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                         16: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD                                         18: 00 Öncü Göstergeler 

ABD                                         18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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21 ARALIK CUMA                          TSİ

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JAPONYA                                 02: 30 TÜFE YoY 

JAPONYA                                 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY 

ALMANYA                                 10: 00 GfK Tüketici Güveni 

FRANSA                                  10: 45 ÜFE MoM 

FRANSA                                  10: 45 ÜFE YoY 

FRANSA                                  10: 45 Tüketici Harcamaları MoM 

FRANSA                                  10: 45 Tüketici Harcamaları YoY 

FRANSA                                  10: 45 GDP QoQ 

FRANSA                                  10: 45 GDP YoY 

İNGİLTERE                              12: 30 GDP QoQ

İNGİLTERE                              12: 30 GDP YoY 

İNGİLTERE                              12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ 

İNGİLTERE                              12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY 

ABD                                         16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 

ABD                                         16: 30 Personal Consumption 

ABD                                         16: 30 Çekirdek PCE QoQ 

ABD                                         16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 

EURO BÖLGESİ                     18: 00 Tüketici Güveni 

ABD                                         18: 00 Kişisel Gelirler 

ABD                                         18: 00 Kişisel Harcamalar 

ABD                                         18: 00 Reel Kişisel Harcamalar 

ABD                                         18: 00 Çekirdek PCE MoM 

ABD                                         18: 00 Çekirdek PCE YoY 

ABD                                         18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Kaynak: DHA
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