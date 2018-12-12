Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE12/12 Dış ticaret endeksleri 10:...
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TÜRKİYE
12/12 Dış ticaret endeksleri 10: 00
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DÜNYA
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12 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 30 TÜFE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16: 30 TÜFE YoY
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 ARALIK PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 10: 00 TÜFE YoY
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
ALMANYA 10: 45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 ARALIK CUMA TSİ
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 11: 15 İmalat PMI
FRANSA 11: 15 Servis PMI
FRANSA 11: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 30 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 30 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 Servis PMI
ALMANYA 11: 30 Bileşik PMI
ABD 16: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 15 İmalat Üretimi
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 18: 00 İş Stokları