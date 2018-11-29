Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar30/11 10;

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                            

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29 KASIM PERŞEMBE                      TSİ

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JAPONYA                                             02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Perakende Satışlar MoM 

FRANSA                                               10: 45 Tüketici Harcamaları MoM 

FRANSA                                               10: 45 Tüketici Harcamaları YoY 

FRANSA                                               10: 45 GDP QoQ 

FRANSA                                               10: 45 GDP YoY 

ALMANYA                                             11: 55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA                                             11: 55 İşsizlik Oranı 

EURO BÖLGESİ                                  13: 00 Tüketici Güveni 

ALMANYA                                             16: 00 TÜFE MoM 

ALMANYA                                             16: 00 TÜFE YoY 

ABD                                                      16: 30 Kişisel Gelirler 

ABD                                                      16: 30 Kişisel Harcamalar 

ABD                                                      16: 30 Reel Kişisel Harcamalar 

ABD                                                      16: 30 Çekirdek PCE MoM 

ABD                                                      16: 30 Çekirdek PCE YoY 

ABD                                                      16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                                      16: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD                                                      18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM 

ABD                                                      18: 00 Devam Eden Konut Satışları YoY 

ABD                                                      18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

ABD                                                      22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları

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30 KASIM CUMA                      TSİ

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JAPONYA                                              02: 30 İşsizlik Oranı 

JAPONYA                                              02: 50 Sanayi Üretimi MoM 

JAPONYA                                              02: 50 Sanayi Üretimi YoY 

İNGİLTERE                                            03: 01 GfK Tüketici Güveni 

ÇİN                                                        04: 00 İmalat Dışı PMI 

ÇİN                                                        04: 00 İmalat PMI 

ÇİN                                                        04: 00 Bileşik PMI 

JAPONYA                                              08: 00 Tüketici Güven Endeksi 

ALMANYA                                             10: 00 Perakende Satışlar MoM 

ALMANYA                                             10: 00 Perakende Satışlar YoY 

FRANSA                                               10: 45 ÜFE MoM 

FRANSA                                               10: 45 ÜFE YoY 

FRANSA                                               10: 45 TÜFE MoM 

FRANSA                                               10: 45 TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                                  13: 00 İşsizlik Oranı 

EURO BÖLGESİ                                  13: 00 Çekirdek TÜFE YoY 

ABD                                                      17: 45 Chicago PMI

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