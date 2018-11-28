Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
---------------------------------------------------------------------------------------------29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar30/11 10;00 Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA.
TÜRKİYE
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29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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28 KASIM ÇARŞAMBA TSİ
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ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ALMANYA 15: 00 GfK Tüketici Güveni
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 16: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 16: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 18: 00 Richmond FED İmalat Endeksi
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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29 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10: 45 GDP QoQ
FRANSA 10: 45 GDP YoY
ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11: 55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 Tüketici Güveni
ALMANYA 16: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 16: 00 TÜFE YoY
ABD 16: 30 Kişisel Gelirler
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek PCE YoY
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları YoY
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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30 KASIM CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 03: 01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 10: 00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 10: 00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 10: 45 ÜFE MoM
FRANSA 10: 45 ÜFE YoY
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
FRANSA 10: 45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17: 45 Chicago PMI