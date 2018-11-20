Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 Giriş.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

 

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20/11       17: 30  Merkezi yönetim borç stoku

22/11       10: 00  Tüketici güven endeksi

26/11       14: 30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14: 30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10: 00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

 

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DÜNYA                      

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20 KASIM SALI

FRANSA               09: 30 ILO İşsizlik Oranı

ALMANYA          10: 00 ÜFE MoM

ALMANYA          10: 00 ÜFE YoY

ABD                       16: 30 Konut Başlangıçları

ABD                       16: 30 Konut Başlangıçları MoM

ABD                       16: 30 İnşaat İzinleri

ABD                       16: 30 İnşaat İzinleri MoM

21 KASIM ÇARŞAMBA

ABD                       15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                       16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                       16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                       16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                       18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                       18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                       18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                       18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD                       18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                       18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                       18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                       18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                       18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                       18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                       18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                       18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                       20: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

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