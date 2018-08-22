Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 AĞUSTOS...
TÜRKİYE
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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ
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ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Öngörülen Talep
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23 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10: 00 İmalat PMI
FRANSA 10: 00 Servis PMI
FRANSA 10: 00 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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24 AĞUSTOS CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09: 00 GDP QoQ
ALMANYA 09: 00 GDP YoY
ALMANYA 09: 00 Özel Tüketim QoQ
ALMANYA 09: 00 Kamu Harcamaları QoQ
ALMANYA 09: 00 Sermaye Yatırımları QoQ
ALMANYA 09: 00 İnşaat Yatırımları QoQ
ALMANYA 09: 00 İç Talep QoQ
ALMANYA 09: 00 İhracat QoQ
ALMANYA 09: 00 İthalat QoQ
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri