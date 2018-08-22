Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 AĞUSTOS...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ

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ABD                                   14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                   17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                   17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                                   17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                   17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                   17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                   17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                   17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                   17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD                                   17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                                   17: 30 DOE Distillate Öngörülen Talep

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23 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ

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JAPONYA                       02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                       02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                       02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                       02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                       03: 30 İmalat PMI

JAPONYA                       08: 00 Öncü Göstergeler

FRANSA                        10: 00 İmalat PMI

FRANSA                        10: 00 Servis PMI

FRANSA                        10: 00 Bileşik PMI

ALMANYA                     10: 30 İmalat PMI

ALMANYA                     10: 30 Servis PMI

ALMANYA                     10: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ           11: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ          11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ          11: 00 Bileşik PMI

ABD                              15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                              15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                              16: 45 İmalat PMI

ABD                              16: 45 Servis PMI

ABD                              16: 45 Bileşik PMI

ABD                              17: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                              17: 00 Yeni Konut Satışları MoM

EURO BÖLGESİ          17: 00 Tüketici Güveni

ABD                              17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 AĞUSTOS CUMA                       TSİ

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JAPONYA                     02: 30 TÜFE YoY

JAPONYA                     02: 30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                   09: 00 GDP QoQ

ALMANYA                   09: 00 GDP YoY

ALMANYA                   09: 00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA                   09: 00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA                   09: 00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA                   09: 00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA                   09: 00 İç Talep QoQ

ALMANYA                   09: 00 İhracat QoQ

ALMANYA                   09: 00 İthalat QoQ

ABD                            15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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