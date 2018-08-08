Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------------------- 08/08 10: 00 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması08/08 17: 00 Havalimanı İstatistikleri09/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları09/08.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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08/08     10: 00     Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

08/08     17: 00     Havalimanı İstatistikleri

09/08     11: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları

09/08     14: 00     Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri

10/08     10: 00     Dış Ticaret Endeksileri

10/08     10: 00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri

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DÜNYA                                                      TSİ

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08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ

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ABD           17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD           17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD           17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD           17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD           17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD           17: 30 DOE Ham Petrol Ongorulen Talep 

ABD           17: 30 DOE Benzin Ongorulen Talep 

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09 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ

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JAPONYA           02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM 

JAPONYA           02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY 

JAPONYA           02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA           02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA           02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA           02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

ÇİN                     04: 30 ÜFE YoY 

ÇİN                     04: 30 TÜFE YoY 

ABD                   15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                   15: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD                   15: 30 ÜFE MoM 

ABD                   15: 30 Çekirdek ÜFE MoM 

ABD                   15: 30 ÜFE YoY 

ABD                   15: 30 Çekirdek ÜFE YoY 

ABD                   17: 00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                   17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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10 AĞUSTOS CUMA                       TSİ

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JAPONYA         02: 50 ÜFE YoY 

JAPONYA         02: 50 ÜFE MoM 

JAPONYA         02: 50 GDP QoQ 

JAPONYA         02: 50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 

JAPONYA         02: 50 GDP Özel Tüketim QoQ 

JAPONYA         02: 50 GDP İş Harcamaları QoQ 

FRANSA           09: 45 Sanayi Üretimi MoM 

FRANSA           09: 45 Sanayi Üretimi YoY 

FRANSA           09: 45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA           09: 45 İmalat Üretimi YoY 

İNGİLTERE       11: 30 Ticaret Dengesi 

İNGİLTERE       11: 30 Sanayi Üretimi MoM 

İNGİLTERE       11: 30 Sanayi Üretimi YoY 

İNGİLTERE       11: 30 İmalat Üretimi MoM 

İNGİLTERE       11: 30 İmalat Üretimi YoY 

İNGİLTERE       11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM 

İNGİLTERE       11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M 

İNGİLTERE       11: 30 GDP QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 GDP YoY 

İNGİLTERE       11: 30 Özel Tüketim QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 Kamu Harcamaları QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 İhracat QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 İthalat QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ 

İNGİLTERE       11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY 

ABD                  15: 30 TÜFE MoM 

ABD                  15: 30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                  15: 30 TÜFE YoY 

ABD                  15: 30 Çekirdek TÜFE YoY

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