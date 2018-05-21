Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------21/05 17: 00 Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)23/05 10: 00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)25/05 14: 30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)25/05 14: 30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)30/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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21/05     17: 00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)

23/05     10: 00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)

25/05     14: 30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)

25/05     14: 30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)

30/05     10: 00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05     10: 00        Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05     11: 00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA                       TSİ

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21 MAYIS PAZARTESİ

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JAPONYA                02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                02: 50 İhracat YoY

JAPONYA                02: 50 İthalat YoY

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22 MAYIS SALI

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ABD                        17: 00 Richmond FED İmalat Endeksi

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23 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA               03: 30 İmalat PMI

FRANSA                 08: 30 ILO İşsizlik Oranı

FRANSA                 10: 00 İmalat PMI

FRANSA                 10: 00 Servis PMI

FRANSA                 10: 00 Bileşik PMI

ALMANYA               10: 30 İmalat PMI

ALMANYA               10: 30 Servis PMI

ALMANYA               10: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ     17: 00 Tüketici Güveni

İNGİLTERE             11: 30 TÜFE MoM & YoY

İNGİLTERE             11: 30 Çekirdek TÜFE

İNGİLTERE             11: 30 ÜFE MoM & YoY

İNGİLTERE             11: 30 Çekirdek ÜFE MoM & YoY

ABD                        14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                        16: 45 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI

ABD                        17: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                        17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                        17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                        17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                        21: 00 FOMC Toplantı Tutanak

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24 MAYIS PERŞEMBE

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JAPONYA              02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA              02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA              08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA              09: 00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA              09: 00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA              09: 00 Sermaye Yatırımları QoQ

ALMANYA              09: 00 İnşaat Yatırımları QoQ

ALMANYA              09: 00 İç Talep QoQ

ALMANYA              09: 00 İhracat QoQ

ALMANYA              09: 00 İthalat QoQ

ALMANYA              09: 00 GDP QoQ

ALMANYA              09: 00 GDP YoY

ALMANYA              09: 00 GfK Tüketici Güveni

İNGİLTERE            11: 30 Perakende satışlar MoM & YoY

ABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                        15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                        17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                        17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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25 MAYIS CUMA

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ALMANYA               11: 00 IFO İş Dünyası Endeksi

ALMANYA               11: 00 IFO Beklenti Endeksi

İNGİLTERE             11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE             11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE             11: 30 GDP QoQ & YoY

İNGİLTERE             11: 30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE             11: 30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE             11: 30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE            11: 30 İhracat QoQ --

İNGİLTERE            11: 30 İthalat QoQ --

İNGİLTERE            11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ & YoY

ABD                        15: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD                        17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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