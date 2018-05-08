Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------08/05 17: 30 Hazine nakit dengesi (Nisan)14/05 10: 00 Cari denge (Mart)15/05 10: 00 İşsizlik (Şubat)15/05 11: 00 Bütçe dengesi (Nisan)16/05 10: 00 Sanayi üretimi (Mart)18/05 14: 30 MB beklenti anketi (Mayıs)21/05...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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08/05     17: 30          Hazine nakit dengesi (Nisan)

14/05     10: 00          Cari denge (Mart)

15/05     10: 00         İşsizlik (Şubat)

15/05     11: 00        Bütçe dengesi (Nisan)

16/05     10: 00         Sanayi üretimi (Mart)

18/05     14: 30        MB beklenti anketi (Mayıs)

21/05     17: 00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)

23/05     10: 00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)

25/05     14: 30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)

25/05     14: 30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)

30/05     10: 00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05     10: 00        Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05     11: 00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA                       TSİ

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8 MAYIS SALI

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JAPONYA                       02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY

ALMANYA                       09: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA                       09: 00 İhracat MoM

ALMANYA                       09: 00 İthalat MoM

ALMANYA                       09: 00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA                       09: 00 Sanayi Üretimi YoY

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9 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA                     08: 00 Öncü Göstergeler

FRANSA                       09: 45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                       09: 45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                       09: 45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA                       09: 45 İmalat Üretimi YoY

ABD                              14: 00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                              15: 30 ÜFE MoM

ABD                              15: 30 Çekirdek ÜFE MoM 

 

ABD                              15: 30 ÜFE YoY

ABD                              15: 30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                              17: 00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                              17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                              17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                              17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                              17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD                              17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                              17: 30 DOE Distillate Öngörülen Talep

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10 MAYIS PERŞEMBE 

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JAPONYA                    02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                    02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                    02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                    02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                              04: 30 ÜFE YoY

ÇİN                              04: 30 TÜFE YoY

İNGİLTERE                 11: 30 Ticaret Dengesi 

İNGİLTERE                 11: 30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE                 11: 30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                 11: 30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE                14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE                14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                           15: 30 TÜFE MoM

ABD                           15: 30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                           15: 30 TÜFE YoY

ABD                          15: 30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                          17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 MAYIS CUMA 

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ABD                       17: 00 Michigan Üniversitesi Anketi

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