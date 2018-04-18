Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
---------------------------------------------------------------------------------19/04 14: 30 MB beklenti anketi (Nisan)20/04 10: 00 Tüketici güven endeksi (Nisan)20/04 17: 00 Merkezi yönetim borç stoku (Mart)24/04 14: 30 Reel kesim güven endeksi (Nisan)24/04 14: 30 Kapasite kullanım...
TÜRKİYE
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19/04 14: 30 MB beklenti anketi (Nisan)
20/04 10: 00 Tüketici güven endeksi (Nisan)
20/04 17: 00 Merkezi yönetim borç stoku (Mart)
24/04 14: 30 Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04 14: 30 Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04 14: 00 MB faiz kararı
27/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi (Nisan)
30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04 10: 00 Turizm gelirleri - 1. Çeyrek
30/04 11: 00 Turizm verileri (Mart)
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DÜNYA TSİ
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18 NİSAN ÇARŞAMBA
JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE MoM
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17: 30 Distillate Öngörülen Talep
19 NİSAN PERŞEMBE
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
20 NİSAN CUMA
JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY
ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni