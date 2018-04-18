Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------19/04 14: 30 MB beklenti anketi (Nisan)20/04 10: 00 Tüketici güven endeksi (Nisan)20/04 17: 00 Merkezi yönetim borç stoku (Mart)24/04 14: 30 Reel kesim güven endeksi (Nisan)24/04 14: 30 Kapasite kullanım...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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19/04   14: 30    MB beklenti anketi (Nisan)

20/04   10: 00    Tüketici güven endeksi (Nisan)

20/04   17: 00    Merkezi yönetim borç stoku (Mart)

24/04   14: 30    Reel kesim güven endeksi (Nisan)

24/04   14: 30    Kapasite kullanım oranı (Nisan)

25/04   14: 00    MB faiz kararı

27/04   10: 00    Ekonomik güven endeksi (Nisan)

30/04   10: 00    Dış ticaret dengesi (Mart)

30/04   10: 00    Turizm gelirleri - 1. Çeyrek

30/04   11: 00    Turizm verileri (Mart)

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DÜNYA                  TSİ

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18 NİSAN ÇARŞAMBA 

JAPONYA                02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                02: 50 İhracat YoY

JAPONYA                02: 50 İthalat YoY

İNGİLTERE             11: 30 TÜFE MoM

İNGİLTERE             11: 30 TÜFE YoY 

İNGİLTERE             11: 30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE             11: 30 ÜFE MoM

İNGİLTERE             11: 30 ÜFE YoY

İNGİLTERE             11: 30 Çekirdek TÜFE MoM

İNGİLTERE             11: 30 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ    12: 00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ    12: 00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ    12: 00 TÜFE MoM

ABD                        14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                        17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                        17: 30 DOE Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                        17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD                        17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                        17: 30 Distillate Öngörülen Talep

19 NİSAN PERŞEMBE

JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE              11: 30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE              11: 30 Perakende Satışlar YoY

ABD                         15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                         15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                         15: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                         17: 00 Öncü Göstergeler

ABD                         17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

20 NİSAN CUMA

JAPONYA                02: 30 TÜFE YoY

JAPONYA                02: 30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                09: 00 ÜFE YoY

ALMANYA                09: 00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ    17: 00 Tüketici Güveni

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