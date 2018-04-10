Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

--------------------------------------------------------------------------Tarih Saat Gösterge Dönem---------------------------------------------------------------------------11/04 10: 00 Ödemeler dengesi Şubat16/04 10: 00 İşsizlik Ocak16/04 10: 00 Sanayi üretimi Şubat16/04 11: 00 Bütçe dengesi.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

---------------------------------------------------------------------------

Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem

---------------------------------------------------------------------------

11/04  10: 00   Ödemeler dengesi                  Şubat

16/04  10: 00   İşsizlik                                     Ocak

16/04  10: 00   Sanayi üretimi                         Şubat

16/04  11: 00   Bütçe dengesi                         Mart

19/04  14: 30   TCMB beklenti anketi              Nisan

20/04  10: 00   Tüketici güven endeksi            Nisan

20/04  17: 00   Merkezi yönetim borç stoku     Mart 

24/04  14: 30   Reel kesim güven endeksi       Nisan

24/04  14: 30   Kapasite kullanım oranı           Nisan

25/04  14: 00   Merkez Bankası faiz kararı

27/04  10: 00   Ekonomik güven endeksi         Nisan

30/04  10: 00   Dış ticaret dengesi                    Mart

30/04  10: 00   Turizm gelirleri                          1. Çeyrek

30/04  110: 0   Giriş-çıkış yapan turistler           Mart

=========================================

DÜNYA

---------------------------------------------------------------------------

SALI

----------------------------------------------------------------------------

09: 45 Fransa Sanayi Üretimi

09: 45 Fransa İmalat Üretimi

15: 30 ABD ÜFE

17: 00 ABD Toptan Satış Stokları

----------------------------------------------------------------------------

ÇARŞAMBA

----------------------------------------------------------------------------

02: 50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri

04: 30 Çin   ÜFE & TÜFE

11: 30 İngiltere Ticaret Dengesi

11: 30 İngiltere Sanayi Üretimi

11: 30 İngiltere İmalat Üretimi

14: 00 ABD MBA Mortgage Başvuruları

15: 30 ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE

17: 30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları

21: 00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları

----------------------------------------------------------------------------

PERŞEMBE

----------------------------------------------------------------------------

02: 50  Japonya Yabancı Tahvil Alımları

02: 50  Japonya Yabancı Hisse Senedi Alımları

02: 50  Japonya Yabancıların Japon Tahvil Alımları

02: 50  Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları -- ¥228.8b

09: 45  Fransa TÜFE

12: 00  Euro Bölgesi Sanayi Üretimi

15: 30  ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları

15: 30  ABD Devam Eden Başvurular

17: 30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi

12: 00  Euro Bölgesi sanayi üretimi

15: 30  ABD işsizlik maaş başvuruları

----------------------------------------------------------------------------

CUMA

----------------------------------------------------------------------------

09: 00  Almanya TÜFE

12: 00  Euro Bölgesi Ticaret Dengesi

17: 00  ABD Mich. Tüketici güven endeksi

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et