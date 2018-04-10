Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
--------------------------------------------------------------------------Tarih Saat Gösterge Dönem---------------------------------------------------------------------------11/04 10: 00 Ödemeler dengesi Şubat16/04 10: 00 İşsizlik Ocak16/04 10: 00 Sanayi üretimi Şubat16/04 11: 00 Bütçe dengesi.
TÜRKİYE
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Tarih Saat Gösterge Dönem
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11/04 10: 00 Ödemeler dengesi Şubat
16/04 10: 00 İşsizlik Ocak
16/04 10: 00 Sanayi üretimi Şubat
16/04 11: 00 Bütçe dengesi Mart
19/04 14: 30 TCMB beklenti anketi Nisan
20/04 10: 00 Tüketici güven endeksi Nisan
20/04 17: 00 Merkezi yönetim borç stoku Mart
24/04 14: 30 Reel kesim güven endeksi Nisan
24/04 14: 30 Kapasite kullanım oranı Nisan
25/04 14: 00 Merkez Bankası faiz kararı
27/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi Nisan
30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi Mart
30/04 10: 00 Turizm gelirleri 1. Çeyrek
30/04 110: 0 Giriş-çıkış yapan turistler Mart
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DÜNYA
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SALI
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09: 45 Fransa Sanayi Üretimi
09: 45 Fransa İmalat Üretimi
15: 30 ABD ÜFE
17: 00 ABD Toptan Satış Stokları
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ÇARŞAMBA
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02: 50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri
04: 30 Çin ÜFE & TÜFE
11: 30 İngiltere Ticaret Dengesi
11: 30 İngiltere Sanayi Üretimi
11: 30 İngiltere İmalat Üretimi
14: 00 ABD MBA Mortgage Başvuruları
15: 30 ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE
17: 30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
21: 00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
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PERŞEMBE
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02: 50 Japonya Yabancı Tahvil Alımları
02: 50 Japonya Yabancı Hisse Senedi Alımları
02: 50 Japonya Yabancıların Japon Tahvil Alımları
02: 50 Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları -- ¥228.8b
09: 45 Fransa TÜFE
12: 00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi
15: 30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15: 30 ABD Devam Eden Başvurular
17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
12: 00 Euro Bölgesi sanayi üretimi
15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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CUMA
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09: 00 Almanya TÜFE
12: 00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
17: 00 ABD Mich. Tüketici güven endeksi