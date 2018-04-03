Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
---------------------------------------------------------------------------------3 NİSAN SALI10: 00 Tüketici fiyatları endeksi - Mart10: 00 Yurtiçi üretici fiyatları endeksi - Mart4 NİSAN ÇARŞAMBA14: 30 Reel efektif döviz kuru5 NİSAN PERŞEMBE14: 00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler14:
TÜRKİYE
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3 NİSAN SALI
10: 00 Tüketici fiyatları endeksi - Mart
10: 00 Yurtiçi üretici fiyatları endeksi - Mart
4 NİSAN ÇARŞAMBA
14: 30 Reel efektif döviz kuru
5 NİSAN PERŞEMBE
14: 00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14: 00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
9 NİSAN PAZARTESİ
10: 00 Dış Ticaret Beklenti Anketi
10: 00 Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları
11 NİSAN ÇARŞAMBA
10: 00 Dış Ticaret Endeskleri
10: 00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
12 NİSAN PERŞEMBE
14: 00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14: 00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
14: 30 Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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3 NİSAN SALI
ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09: 00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI
4 NİSAN ÇARŞAMBA
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 14: 00 Mortgage Başvuruları
ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 17: 00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Öngörülen Talep
5 NİSAN PERŞEMBE
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon hisse Senedi Alımları
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 10: 50 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 55 Servis PMI
ALMANYA 10: 55 Bielşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 00 Haftalık İşszilik Başvuruları
ABD 15: 00 Devam Eden Başvurular
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
6 NİSAN CUMA
JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üreitimi MoM
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI
FRANSA 11: 10 Perakende PMI
ALMANYA 11: 10 Perakende PMI
EURO BÖLGESİ 11: 10 Perakende PMI
ABD 15: 30 Tarım dışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı