Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------3 NİSAN SALI10: 00 Tüketici fiyatları endeksi - Mart10: 00 Yurtiçi üretici fiyatları endeksi - Mart4 NİSAN ÇARŞAMBA14: 30 Reel efektif döviz kuru5 NİSAN PERŞEMBE14: 00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler14:

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

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3 NİSAN SALI

10: 00      Tüketici fiyatları endeksi - Mart

10: 00      Yurtiçi üretici fiyatları endeksi - Mart

4 NİSAN ÇARŞAMBA

14: 30      Reel efektif döviz kuru

5 NİSAN PERŞEMBE

14: 00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler

14: 00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler

9 NİSAN PAZARTESİ

10: 00      Dış Ticaret Beklenti Anketi

10: 00      Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları

11 NİSAN ÇARŞAMBA

10: 00      Dış Ticaret Endeskleri

10: 00      Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

12 NİSAN PERŞEMBE

14: 00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler

14: 00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler

14: 30      Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri 

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DÜNYA                  TSİ

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3 NİSAN SALI

ALMANYA            09: 00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA            09: 00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA             10: 50 İmalat PMI

ALMANYA            10: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ       11: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE          11: 30 İmalat PMI

4 NİSAN ÇARŞAMBA

JAPONYA            03: 30 Servis PMI

JAPONYA            03: 30 Bileşik PMI

ÇİN                04: 45 Bileşik PMI

ÇİN                04: 45 Servis PMI

İNGİLTERE          11: 30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ       12: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                14: 00 Mortgage Başvuruları

ABD                15: 15 ADP İşgücü Değişimi  

ABD                16: 45 Servis PMI

ABD                16: 45 Bileşik PMI

ABD                17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD                17: 00 Fabrika Siparişleri

ABD                17: 00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD                17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları                 

ABD                17: 30 U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                17: 30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD                17: 30 DOE Gasoline Öngörülen Talep 

ABD                17: 30 DOE Distillate Öngörülen Talep

5 NİSAN PERŞEMBE

JAPONYA            02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA            02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   

JAPONYA            02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA            02: 50 Yabancıların Japon hisse Senedi Alımları 

ALMANYA            09: 00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA            09: 00 Fabrika Siparişleri YoY

FRANSA             10: 50 Servis PMI 

FRANSA             10: 50 Bileşik PMI

ALMANYA            10: 55 Servis PMI

ALMANYA            10: 55 Bielşik PMI

EURO BÖLGESİ       11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ       11: 00 Bileşik PMI

İNGİLTERE          11: 30 Bileşik PMI 

İNGİLTERE       11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ        12: 00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ        12: 00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ        12: 00 Perakende Satışlar YoY

ABD            15: 00 Haftalık İşszilik Başvuruları

ABD             15: 00 Devam Eden Başvurular

ABD            15: 30 Ticaret Dengesi 

ABD            17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

6 NİSAN CUMA 

JAPONYA        02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA            08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA        09: 00 Sanayi Üreitimi MoM

ALMANYA        09: 00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA          09: 45 Ticaret Dengesi

ALMANYA        10: 30 İnşaat PMI

FRANSA            11: 10 Perakende PMI

ALMANYA        11: 10 Perakende PMI

EURO BÖLGESİ        11: 10 Perakende PMI

ABD            15: 30 Tarım dışı İstihdam Değişimi 

ABD            15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD            15: 30 İşsizlik Oranı

ABD           15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM

ABD            15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY

ABD            15: 30 İşgücüne Katılım Oranı

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